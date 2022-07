Schwerpunkte

Graffiti-Künstler besprühen Wand auf dem Stadtbalkon in Nürtingen

11.07.2022 14:28

Eine knapp sechs Meter lange Holzwand auf dem Stadtbalkon wurde von Grafitti-Künstlern gestaltet. Foto: Stadtmuseum

NÜRTINGEN. Wer an den vergangenen beiden Sonntagen über den Stadtbalkon spaziert ist, hat miterleben können, wie auf der knapp sechs Meter langen Holzwand der Vagabund-Bar ein buntes Stadtporträt entstanden ist. An der Sprühdose arbeiteten die beiden Graffiti-Künstler Fabian Punkhardt und Anthony Di Paola in zwei Etappen an dem Bild, das Stadtansichten mit dem Stadtbalkon und dessen Logo vereint.

Die Idee zu der Aktion hatte Oberbürgermeister Johannes Fridrich bei der Eröffnung der Graffiti-Ausstellung im Stadtmuseum: „Eine große leere Wand, eine Ausstellung, die sich den mit Farben in der Stadt widmet – was liegt da näher?“ Punkhardt, der schon zusammen mit Jugendlichen Holzwände für die Ausstellung besprüht hatte, erklärte sich sofort bereit und holte Di Paola dazu. Graffiti-Interessierte, die sich an der Gestaltung der Lerchenberg-Unterführung bei der Silberburg beteiligen möchten, haben die Möglichkeit, sich an Graffiti-Workshops vom 15. bis zum 17. Juli mit Elisa Graf anzumelden – über das Jugendreferat unter Telefon (0 70 22) 93 96 97 oder per E-Mail an runk@jab-nuertingen.de. nt