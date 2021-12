Schwerpunkte

Gottesdienste an Heiligabend in Nürtingen im Freien

20.12.2021 05:30

Wegen der Corona-Pandemie werden auch in der Nürtinger Innenstadt und in verschiedenen Stadtbezirken an Heiligabend mehrere Gottesdienste mit Krippenspiel ins Freie verlegt.

In der Nürtinger Stadtkirche wird an Heiligabend eine Christnacht um 22 Uhr gefeiert. Zum Gottesdienst um 16 Uhr wird in diesem Jahr im Freien auf den Nürtinger Schillerplatz eingeladen. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Wie feiern die evangelischen Christen Heiligabend und Weihnachten in Nürtingen? Auch die Kirchen stellt die Pandemie schon seit Monaten vor große Herausforderungen. „Zum zweiten Mal gehen wir mit großer Sorge im Herzen auf Weihnachten zu“, schrieb Dekanin Christiane Kohler-Weiß in ihren Weihnachtsgrüßen. Gleichzeitig drückt sie Optimismus aus: „Das Wesentliche ist vom Virus unzerstörbar.“