Gospelchor plant Sommerkonzert

14.05.2022

NÜRTINGEN. Bei der Hauptversammlung des Gospelchors Rhythm ’n Joy wurden die Lücken deutlich, die die zweijährige Coronazeit hinterlassen hat. Erst nach einem zweiten Anlauf gelang es, den Vereinsvorstand neu zu besetzen. Es wurden Edith Traub zur ersten Vorsitzenden und Anja Otzen zur zweiten Vorsitzenden gewählt.

Nun aber blicken die Mitglieder voll Zuversicht in die Zukunft und planen für den Bezirkskirchentag 2022 in Nürtingen (vom 17. Juli bis zum 24. Juli) ein Sommerkonzert. Über neue Sänger und Sängerinnen in allen Stimmlagen würde man sich sehr freuen. Jeder der Freude am Singen hat kann mitmachen. Die Proben sind jeden Donnerstag um 20 Uhr im Gemeindehaus in Oberensingen. Näheres dazu erfährt man bei Edith Traub unter der Telefonnummer (01 60) 90 14 47 75. pm