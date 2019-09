Goldschatz im niederrheinischen Sand

18.09.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Anlässlich ihres 90. Geburtstags sprach die Nürtinger Archäologin Renate Pirling über ihr Lebenswerk

Am 24. August feierte Renate Pirling ihren 90. Geburtstag. Die Nürtinger Archäologin machte sich international einen Namen mit ihren Ausgrabungen am Niederrhein. Sie leitete von 1961 bis 1994 das Krefelder Museum Burg Linn und erforschte in dieser Zeit das römisch-fränkische Gräberfeld in Krefeld-Gellep, wo sie unter anderem das Grab eines Frankenfürsten entdeckte.

Renate Pirling erläuterte die Fundstücke. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Glashalle im Rathaus war bis auf wenige Plätze in den ersten Reihen voll besetzt, als am Montagabend die Archäologin Dr. Renate Pirling über ihr Wirken in den vergangenen Jahrzehnten berichtete. Dazu eingeladen hatte die Nürtinger Ortsgruppe des Schwäbischen Heimatbunds in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, dem Stadtarchiv und dem Stadtmuseum.