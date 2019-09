Globaler Klimastreik und Fridays for Future - 1500 Menschen demonstrieren in Nürtingen

20.09.2019

Auch in Nürtingen gehen am heutigen Freitag viele Menschen für das Klima auf die Straße. Unter anderem von dem Bündnis Fridays for Future war für heute zum globalen Klimastreik aufgerufen worden.

Foto: ali

Nürtingen (red). Im Rahmen des für heute von vielen Bündnissen und Organisationen ausgerufenen globalen Klimastreiks sind auch in Nürtingen etwa 1500 Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz und eine bessere Klimapolitik zu protestieren. Zu Beginn wurden dem Nürtinger Oberbürgermeister Johannes Fridrich Forderungen der Aktivisten übergeben. Danach setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung und zieht derzeit durch die Stadt. Alles Wichtige zur Demonstration in Nürtingen, den Hintergründen, den Forderungen der Demonstranten an den Oberbürgermeister und unsere Umfrage zum Thema lesen Sie demnächst hier auf unserer Website oder in unserer morgigen Ausgabe.