Gleichstellung ist das gemeinsame Thema

09.03.2020 05:30, Von Juliane Kunz — E-Mail verschicken

Am Internationalen Frauentag demonstrierten etwa 150 Nürtingerinnen und Nürtinger für gleiche Rechte von Frauen und Männern

Faire Entlohnung, Unterdrückung von Frauen, Gewalt an Frauen mit Handicap – das waren die zentralen Themen beim 2. Frauentag am Sonntag in Nürtingen. Ins Leben gerufen hat ihn das Aktionsbündnis „In*fra“, das vom Frauenrat Nürtingen und weiteren Kooperationspartnern unterstützt wird.

Mit Parolen und Pfiffen zogen die Teilnehmer von der Neckarsteige hinab zur Europastraße und am Bahnhof vorbei. Nach einer dreiviertel Stunde waren sie zurück am Lammbrunnen. Foto: Kunz

NÜRTINGEN. Petrus muss eine Frau sein, denn das Wetter am Internationalen Frauentag ist sonnig und warm. Vor dem Eiscafé sitzen die Gäste an den Tischen und genießen ihr Eis. Nur wenige Meter weiter dröhnt „Sisters are doing it for themselves“ von den Eurythmics aus einem Lautsprecher am Lammbrunnen. Plakate mit Parolen stehen bereit für den Demonstrationszug, der mit etwas Verspätung gegen 14.15 Uhr startet.