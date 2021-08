Schwerpunkte

Glasfaserausbau für Nürtinger Schulen

26.08.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Stadtwerke verlegen derzeit Leerrohre, um Bildungseinrichtungen in der Mühlstraße an das schnelle Internet anzuschließen. Für private Anschlüsse will die Stadt aus einem weiteren Förderprogramm Mittel erschließen.

An der Europastraße ist die Mühlstraße derzeit gesperrt, die Stadtwerke verlegen Rohre für Glasfaserkabel. Foto: Just

NÜRTINGEN. Seit dieser Woche verlegen die Nürtinger Stadtwerke in der Mühlstraße Leerrohre für Glasfaserkabel. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die beiden Realschulen, die Theodor-Eisenlohr-Schule und zwei Kindertagesstätten mit schnellem Internet zu versorgen. Zwischen dem Einmündungsbereich der Europastraße und der Einmündung der Sigmaringer Straße ist die Straße derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird von der Europastraße her über die Hechinger Straße und die Sigmaringer Straße umgeleitet. Der Gehweg auf der Seite des Landratsamtes wird ebenfalls gesperrt. Fußgänger können den gegenüberliegenden Gehweg benutzen.