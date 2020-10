Schwerpunkte

Glänzende Sterne und leuchtende Augen

30.10.2020 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Dank vieler Kooperationspartner schafft es die Weihnachtssterneaktion, bedürftigen Kindern zu helfen

Seit zwölf Jahren gibt es die Nürtinger Weihnachtssterneaktion bereits. Auch dieses Jahr kann dabei mitgeholfen werden, den Kindern von hilfsbedürftigen Familien einen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Hoffen auf viele Sterne: (von links) Christian Brauße vom Café Regenbogen, Bettina Reeb vom Tafelladen, Silvia Sollner vom Bürgertreff und Marie Brauße vom Café Regenbogen. Foto: Aigner

NÜRTINGEN. Gerade in der Weihnachtszeit kommt vielerorts das Bedürfnis auf, etwas zurückzugeben. Das Fest der Liebe weckt die Besinnlichkeit in den Leuten und hilft, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist in dieser Zeit besonders hoch. Doch wie soll man sichergehen, dass Geld- und Sachgaben die richtigen Leute erreichen? Seit 2008 wird diesen Bedenken in Nürtingen Abhilfe verschafft. Mit der Weihnachtssterneaktion des Nürtinger Tafelladens können Firmen und Privatleute die Weihnachtswünsche Bedürftiger erfüllen.