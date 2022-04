Schwerpunkte

Gewerkschaften im Kreis Esslingen haben sich auch in der Pandemie behauptet

30.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Morgen ist der Internationale Tag der Arbeit. Die Gewerkschaften haben sich auch in der Pandemie behauptet. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verzeichnet nicht zuletzt aus den pflegerischen und erzieherischen Berufen einen Mitgliederzuwachs an Frauen.

Viele Erzieherinnen folgten im März auch in Nürtingen dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks. Archivfoto: Just

Morgen ist der Maifeiertag, der Internationale Tag der Arbeit. Gewerkschaften rufen zu Kundgebungen auf und tragen aktuelle Gewerkschaftspositionen an die Öffentlichkeit. Dabei hatten sie in den letzten beiden Jahren der Pandemie keinen einfachen Stand und die nächste Krise infolge des Kriegs in der Ukraine ist bereits spürbar. Mit Benjamin Stein, Geschäftsführer des Bezirks Fils-Neckar-Alb der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, und Gerhard Wick, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Esslingen, fragten wir Verantwortliche zweier großer Gewerkschaften, was diese Krisen für die Gewerkschaftsarbeit bedeuten und was sie für die Zukunft erwarten.