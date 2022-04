Schwerpunkte

Getraude Ralle stellt neues Buch vor

21.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Dr. Gertraude Ralle hält in ihrem neuen Buch ein Plädoyer für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen.

NT-OBERENSINGEN. „Damit Krankheit nicht heillos verwaltet wird“, so lautet der Titel eines Buches von Dr. Gertraude Ralle, das die Autorin am Montag, 9. Mai, um 19 Uhr auf Einladung der Samariterstiftung bei einer Lesung mit Gespräch mit der Autorin in der Tagesklinik im Schlössle, Stuttgarter Straße 62, in Oberensingen vorstellen wird.

Ralle gibt in ihrem im Büchner-Verlag 2021 erschienenen Buch ein Plädoyer für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen ab. Sie war Mitbegründerin und langjährige Chefärztin der Tageskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie der Samariterstiftung in Nürtingen und Esslingen. Darüber hinaus hat sie die Gesundheitspolitik im geteilten und wieder vereinigten Deutschland mehr als 60 Jahre lang beobachtet und mitgestaltet.

Buch als Aufklärung und Weckruf

Aber erst ihre Empörung über die Zustände, die sie als Patientin in einem deutschen Unfallkrankenhaus erfahren musste, war so groß, dass sie sich mit diesem umfassenden Thema an die Öffentlichkeit wagte. Sie erlebte ein Krankenhaus, in dem beste Versorgung und haarsträubende Mängel so selbstverständlich nebeneinander existierten, als gehöre diese Widersprüchlichkeit zum Leitbild.