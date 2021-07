Schwerpunkte

Ersatz für Neckarfest: Party-Stimmung auf der Nürtinger Kulturbühne

12.07.2021 05:30, Von Daniel Jüptner

Ausgelassene Stimmung beim musikalischen Ersatz für das Neckarfest

Am Samstag heizten die Ponycars dem Publikum vor der K3N ein. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Ein Neckarfest wird es in diesem Jahr nicht geben. Doch gänzlich wollte die Stadtverwaltung nicht aufs Feiern verzichten. Als kleinen Ersatz präsentierte die Stadt Nürtingen am vergangenen Wochenende gleich mehrere musikalische Highlights – die es alle in sich hatten. „Uns war es wichtig, für jeden Geschmack etwas anzubieten“, erklärte Bärbel Igel-Goll am Sonntag rückblickend auf die Veranstaltungsreihe.