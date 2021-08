Schwerpunkte

Gespräch am Rosengärtle: Frust über zu viel Verkehr und zu wenig Hochwasserschutz in der Kirchheimer Vorstadt

06.08.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

„Nürtingen ganz nah – Wir kommen zu Ihnen“: Am Rosengärtle entleert sich der Ärger über zu viel Verkehr und zu wenig Hochwasserschutz für die Kirchheimer Vorstadt.

Durch die Kirchheimer Straße fahren die Lkws im Minutentakt. Der Verkehrslärm und die Parkplatzsituation gehören zu den größten Ärgernissen in der Kirchheimer Vorstadt.

NÜRTINGEN. Nach unserem Spaziergang durch die Kirchheimer Vorstadt zu Beginn der Woche haben wir am Donnerstag die Anwohner zum Gespräch am Rosengärtle eingeladen. Direkt an der Kirchheimer Straße im Herzen des Viertels bietet die kleine grüne Insel die perfekte Location für unsere Stadtteil-Gespräche – wäre da nicht der Verkehrslärm. Gar nicht so einfach, eine Unterhaltung zu führen, wenn im Minutentakt Lastwagen die Straße runterbrettern.