Gesetzentwurf schafft für Verwirrung bei den Bürgern in Nürtingen

16.01.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Zur Beantragung eines neuen Ausweises oder Passes braucht man weiterhin ein biometrisches Passbild vom Fotografen

„Information zu Passbildern für Ausweise und Reisepässe“ steht in roten Lettern auf dem Info-Blatt am Eingang zum Nürtinger Bürgerbüro. „Das haben wir aufgehängt, damit Besucher, die einen Ausweis beantragen, aber kein Bild dabeihaben, nicht unnötig warten“, sagt Monika Austermann. Schuld an der Verwirrung ist ein Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums.