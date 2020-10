Schwerpunkte

Geschäft in der Nürtinger Neckarsteige brannte

15.10.2020 17:30, — E-Mail verschicken

Foto: Klemke

Am späten Nachmittag musste die Nürtinger Feuerwehr zu einem Brand in der Neckarsteige ausrücken. Dort war in einem Laden ein Feuer ausgebrochen. Die starke Rauchentwicklung war in der gesamten Innenstadt wahrnehmbar. Vermutlich brach das Feuer in der Küche aus. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutz in das Gebäude vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aktuell wird das Gebäude belüftet, um den Rauch zu entfernen. Weitere Informationen folgen. psa