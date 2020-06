Schwerpunkte

Geplant wird nach dem Prinzip Hoffnung

15.06.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Bei der Aufstellung des Nürtinger Kulturprogramms ist Flexibilität gefragt – Die Corona-Verordnungen geben den Rahmen vor

In diesen Tagen ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, das auch in vier Monaten noch Bestand hat, gleicht einem Geduldsspiel mit offenem Ausgang. Im städtischen Kulturamt nimmt man die Herausforderung an und setzt darauf, dass ab Oktober für Konzerte und Theateraufführungen wieder weitgehend „normale“ Bedingungen herrschen.

Das Meisterkonzert mit Herbert Schuch war das erste, das Corona zum Opfer fiel. Es soll am 22. Juli nachgeholt werden. Foto: Felix Broede

NÜRTINGEN. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wurde in Deutschland der Kulturbetrieb Mitte März von einem Tag auf den anderen komplett eingefroren. Nichts ging mehr. Im Zuge der Lockdown-Lockerungen blüht nun auch das kulturelle Leben allmählich wieder auf. Veranstaltungen mit unter hundert Besuchern sind seit dem 1. Juni wieder erlaubt.