Gents und Strahlcenter machen Licht hell

10.01.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Spendenkasse erreicht dank zweier weiterer großer Beiträge den neuen Stand von 117 000 Euro

Die 29. Saison der Hilfsaktion „Licht der Hoffnung“ für sechs soziale Projekte ist schon jetzt eine der bisher erfolgreichsten. Das Spendenbarometer hat inzwischen 117 000 Euro erreicht – auch dank der Spenden der „Gents“ und der Firma IWM Strahlcenter.

Der Spendenaktion „Licht der Hoffnung“ fühlt sich Werner Müllerschön schon lange verbunden. Auch wenn der Nürtinger Unternehmer seine Firma IWM Strahlcenter schon vor vielen Jahren in Metzingen angesiedelt hat, zeigt er mit einer großzügigen Spende über 3000 Euro weiterhin die Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde. Dafür haben sich am gestrigen Donnerstag Christian Fritsche von der Geschäftsführung des Senner-Verlags, Marketingleiter Thomas Holzwarth und Redakteur Lutz Selle vor Ort im Unternehmen in Metzingen bedankt.