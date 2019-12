Gemeinderat Nürtingen mit großer Mehrheit für Wasen-Bebauung

19.12.2019 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit 22 Stimmen spricht sich der Nürtinger Gemeinderat für die Realisierung des dringend benötigten Wohnraums aus

Wohnraum in allen Preissegmenten ist in Nürtingen knapp. Das war letztlich für den Gemeinderat auch das Hauptargument, dem Bebauungsplan „Am Wasen“ zuzustimmen. Bei 22 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und vier Gegenstimmen fiel das Ergebnis eindeutig aus. Über 100 Bürger verfolgten die Beratung im Sitzungssaal oder via Live-Übertragung in der Glashalle.

Das alte Krankenhaus (links) und die Siechenkapelle werden erhalten und sind Bestandteil des Bebauungsplans für das ehemalige Psychiatriegelände zwischen Neckar und B 313. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Bürgerinitiative Nürtingen am Neckar hat sich vergangene Woche bei einer Veranstaltung in der Nürtinger Kreuzkirche gegen das Wohnprojekt „Am Wasen“ ausgesprochen und den „Kahlschlag“ auf dem ehemaligen Psychiatriegelände kritisiert. Der Gemeinderat wurde von der Protestbewegung aufgefordert, eine Denkpause einzulegen und die alten Klinikgebäude interimsweise als Obdachlosen-Wohnungen zu reaktivieren.