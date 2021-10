Schwerpunkte

Gemeinderat Nürtingen lehnt neue Flugroute einstimmig ab

07.10.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister Fridrich und ein Vertreter des Lärmschutz-Teams Hardt konfrontieren im Nürtinger Gemeinderat zwei Piloten aus der Fluglärmkommission mit einigen Ungereimtheiten in den Plänen für eine zusätzliche neue Strecke.

NÜRTINGEN. Einen Tag vor der gestrigen Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt Nürtingen und der Gemeinde Wolfschlugen zur geplanten neuen Abflugroute des Flughafens Stuttgart in der Stadthalle K3N hat sich vor 40 Zuschauern an gleicher Stelle der Nürtinger Gemeinderat mit dem Thema befasst. Über die Auswirkungen der Abflugroute für die Nürtinger Stadtteile hatten als Sachverständige die Piloten Marc Hasenbein von der Fluglinie Eurowings und Valentin Reinhardt von der Deutschen Lufthansa Rede und Antwort gestanden. Beide sind in ihren Unternehmen als Experten für Fluglärm und Flugrouten beschäftigt und Mitglieder der Fluglärmkommission Stuttgart, die am 2. November eine Empfehlung für die neue Flugroute an die Deutsche Flugsicherung abgeben will.