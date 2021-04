Schwerpunkte

Gemeinderäte für Schnelltests

01.04.2021 05:30

Nürtinger Kommunalpolitiker rufen die Bevölkerung auf, sich systematisch testen zu lassen

Schnelltests werden neben dem Impfen als die Möglichkeit angesehen, das Pandemiegeschehen besser in den Griff zu bekommen. In Nürtingen gibt es vor der Stadthalle eine Teststation. Sorgen darüber, wie es weitergehen wird, machen sich auch die Nürtinger Kommunalpolitiker. Sie haben nun einen Appell an die Bevölkerung verfasst.