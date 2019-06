Geldautomaten funktionierten nicht

Defekte Glasfaserleitung führte zu Ausfall – Sind Bauarbeiten der Grund?

NÜRTINGEN (rik). Eine defekte Glasfaserleitung hat gestern bei der Volksbank Kirchheim-Nürtingen dazu geführt, dass die Geldautomaten und Kontoserviceterminals in der Nürtinger Hauptstelle nicht mehr funktionierten. Ab der Mittagszeit ist die Störung aufgetreten, berichtet Pressesprecher Markus Weber. Betroffen waren zudem auch die Hauptstelle in Kirchheim sowie die Filialen in Wendlingen und Köngen. Die sind per Richtfunk mit der Nürtinger Zentrale verbunden, erläutert Weber. An allen anderen Standorten hätten die Geräte aber funktioniert: „Es war kein flächendeckender Ausfall.“

Gestern Abend verdichteten sich Anzeichen, dass womöglich ein Zusammenhang mit den gerade laufenden Bauarbeiten am Schillerplatz besteht. Denn ein weiteres Geschäft in der Kirchstraße berichtete auf Nachfrage von EDV-Problemen. Mehr war bis Redaktionsschluss indes nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Wir werden in unserer morgigen Ausgabe weiterberichten.

Bei der Volksbank hat man gestern seine Kunden auf alternative Standorte hingewiesen, so Weber. Etwaige Kosten, die während der Störung für das Geldabheben an Automaten anderer Banken entstünden, würden von der Volksbank erstattet. Das Online-Banking sei von der Störung nicht betroffen.