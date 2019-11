Gefahrenquelle Tiefenbach

11.11.2019 05:30, — E-Mail verschicken

„BürgerInnenrat“ entwickelt Vorschläge zum Hochwasserschutz

NÜRTINGEN (pm). Bürgerinnen und Bürger arbeiten seit dem Sommer zusammen mit Vertretern der Stadt Nürtingen an Lösungen zum Hochwasserschutz im Tiefenbachtal. Der sogenannte „BürgerInnenrat“ besteht aus Anwohnern, Anliegern, Landwirten und Vereinsvertretern. Sie alle sind gleichermaßen von den Auswirkungen betroffen, sollte der Tiefenbach über die Ufer treten. Nach einer Auftaktveranstaltung durch die Stadt hatte sich der Rat zum ersten Mal im September getroffen. Zur zweiten Veranstaltung in der kommenden Woche sind nun Experten eingeladen. Sie werden sich mit konkreten Fragen des Gremiums befassen.

Hochwasser im Tiefenbachtal ist kein neues Thema. Bereits vor rund zehn Jahren hatte die Stadtverwaltung Pläne für einen Damm präsentiert, der im Falle eines Hochwassers vor allem die Kirchheimer Vorstadt und die Bewohner des Tiefenbachtals schützen sollte. Diese Pläne sind vom Tisch, die Hochwassergefahr bleibt jedoch bestehen. In dem jetzigen Anlauf werden nun alle Betroffenen in die Entscheidung, welchen Weg die Stadt beim Hochwasserschutz gehen soll, einbezogen.

In der ersten Sitzung des BürgerInnenrates hatten die Teilnehmenden drei lange Stunden lang über mögliche Konzepte, über Chancen und Risiken des Hochwasserschutzes am Tiefenbach diskutiert. Alle Anliegen, Erwartungen und Befürchtungen kamen dabei zur Sprache.

Ergebnisoffener Prozess

Technischer Hochwasserschutz, Hochwasserschutz in der Fläche und individuelle Einzelmaßnahmen: Experten und die Vertreter der Stadt informierten über alle möglichen Varianten und legten Wert darauf, dass der gesamte Prozess ergebnisoffen sei und sich die Verwaltung auf keine bestimmte Variante festgelegt habe. Vielmehr gehe es darum, alle Möglichkeiten auszuloten und mit den Interessen der Betroffenen abzuwägen. Ein Lenkungskreis mit Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderates und des BürgerInnenrates bereiten die Veranstaltungen des Rates vor.

Die Teilnehmer hatten sich durch eine Fülle an Informationen und Materialien gearbeitet. Am Ende der ersten Sitzung des Rates lagen rund 130 Anliegen aus drei Teilbereichen auf dem Tisch. Zusammengefasst auf 37 Fragen sollen diese nun während weiteren Terminen von geladenen Expertinnen und Experten beantwortet werden. In den Fragekomplexen finden sich Themen, wie sich Starkregenereignisse oder die Verdolungen des Tiefenbaches auf ein mögliches Hochwasser auswirken. Viele Landwirte treibt die Frage um, was mit ihren Flächen geschieht, die unter Umständen länger unter Wasser stehen. Ganz grundlegende Aspekte, wer zum Beispiel bei Schäden am Haus im Hochwassergebiet haftet, wurden ebenso aufgenommen wie die Frage, inwieweit das Projekt „Bahnstadt“ davon betroffen ist.

Experten stehen Rede und Antwort

Am 13. November werden nun die geladenen Experten, bei deren Auswahl die Bürger ebenfalls beteiligt waren, Rede und Antwort stehen. Der Zeitplan sieht vor, dass der BürgerInnenrat nach einer weiteren Sitzung im Dezember dann zu Beginn des neuen Jahres dem Gemeinderat konkrete Vorschläge zur Entscheidung vorlegen wird.

„Ich bin beeindruckt, wie viel kommunales Detailwissen bei den Bürgern vorhanden ist“, sagt Johanna Goder, eine der Moderatorinnen der CMC Claus Ingenieurgesellschaft, die den Prozess begleitet.