Gefahr durch Corona: Singen an Schulen ein Auslaufmodell?

25.07.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Wegen der Gefahr durch Aerosole in der Luft überlegt man beim Kultusministerium, das Singen im Unterricht einzuschränken

Schlechte Aussichten für den Musikunterricht und die Schulmusik: Geht es nach dem Kultusministerium des Landes, könnte es sein, dass im kommenden Schuljahr in geschlossenen Räumen wegen der dabei in die Luft abgegebenen Aerosole weder gesungen noch Blasinstrumente gespielt werden dürfen.

Ein Bild aus unbeschwerten Tagen. Künftig müssen Sänger Abstand halten. Foto: Locke

NÜRTINGEN. Seit Mitte März, dem Zeitpunkt, an dem die Corona-Pandemie auch bei uns das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand brachte, findet Musikunterricht an weiterführenden Schulen nur noch online oder anhand von Videos statt. Lediglich für die Abiturprüfungen im Fach Musik gab’s Ausnahmen. Im neuen Schuljahr soll, soweit möglich, ein Regelbetrieb an Schulen wieder möglich sein. Auch Musikunterricht soll wieder stattfinden können. Mit Einschränkungen allerdings, wie man dem im Kultusministerium verfassten „Konzept für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ entnehmen kann. „Singen in geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen, dies gilt auch für die Verwendung von Blasinstrumenten“, liest man dort. Ein Schock für die Musikpädagogen im Land.