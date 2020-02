Geburtstagsparty mit fünf Bands

06.02.2020 05:30, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: 50-Jahre-Bühnenjubiläum von Lazy Bone im Schlachthof für die gute Sache – Spendenbarometer auf Rekordkurs

Die 29. Saison der Zeitungsaktion „Licht der Hoffnung“ wird wohl die erfolgreichste aller Zeiten. Das Spendenbarometer hat 127 128 Euro erreicht. Erst einmal war es am Ende höher. Am 27. März steht indes noch ein Konzertfestival im Nürtinger Schlachthof an. Fünf Bands werden anlässlich des 50-Jahre-Bühnenjubiläums von Lazy Bone zu Gunsten der guten Sache auftreten.

Lat In Rock ist eine von fünf Bands, die am 27. März im Nürtinger Schlachthof beim Geburtstagsfest von Lazy Bone aufspielen. Foto: Archiv

Mit dem Spendenstand von 127 128 Euro für die Unterstützung von sechs sozialen Projekten ist das Endergebnis des Vorjahres von 126 419 Euro bereits getoppt – und das war bereits das zweitbeste Resultat in 28 Jahren. Die höchste Spendenbereitschaft für „Licht der Hoffnung“ hatte es im Jahr 2008 mit dem Endergebnis 127 775 Euro gegeben.