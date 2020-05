Geburtshelfer in Corona-Zeiten: Hebammen kämpfen um Schutzkleidung

05.05.2020 05:30

Zum heutigen internationalen Hebammentag mahnen die Geburtshelferinnen Missstände in ihrem Berufsstand an

Am heutigen 5. Mai ist Welt-Hebammentag. Seit 1991 versuchen die Geburtshelferinnen an diesem Aktionstag auf ihre Bedeutung für die Gesellschaft hinzuweisen. Wie nötig das ist, zeigen die besonderen Umstände zur Zeit. Die Hebammen fühlen sich in der Krise ziemlich übergangen.

Zu den Aufgaben von Hebammen zählen auch Geburtsvorbereitungskurse. Foto: Adobe Stock

pm/bg Sabine Braun aus Filderstadt ist die Vorsitzende der Kreisgruppe Esslingen im baden-württembergischen Hebammenverband. Sie ist freiberufliche Hebamme, kümmert sich um Frauen vor, während und nach der Geburt. Das beinhaltet viele Hausbesuche, ein Abstand ist nicht möglich, wenn Untersuchungen stattfinden. „Es werden genauso viele Kinder wie sonst auch geboren, nur eben unter besonderen Umständen. Meine Arbeit ändert sich inhaltlich nicht“, sagt sie.