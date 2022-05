Schwerpunkte

Gebt die Wiesen frei

25.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Das Artensterben geht uns alle an. Mehr Laisser-faire könnte helfen.

Von Johannes Aigner

Der Klimawandel ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Im Bundestag wie am Stammtisch wird über Spritpreise, Fleischkonsum und Lastenfahrräder diskutiert. Doch wir befinden uns mitten in einer weiteren Krise, die ähnliche Folgen haben kann, jedoch weitaus weniger im Licht der Öffentlichkeit steht: das Insektensterben.