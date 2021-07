Schwerpunkte

Gastel wieder in Vorstand gewählt

20.07.2021

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) wird weiterhin dem Vorstand der „Grünen und Alternativen in den Räten“ (GAR), der kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen in Baden-Württemberg, angehören. Auf der Jahreshauptversammlung wurde Gastel einstimmig in den sechsköpfigen Vorstand gewählt. Die GAR berät Kommunalpolitiker, organisiert Fortbildungsveranstaltungen und setzt sich für die Belange der Kommunen ein.

Matthias Gastel war 20 Jahre Stadtrat in Filderstadt und gehörte 15 Jahre dem Kreistag Esslingen an. Seit 2013 ist er Mitglied des Bundestages. Das Engagement in der GAR stellt sein einziges Ehrenamt dar: „Ich will mich voll auf die Arbeit im Bundestag konzentrieren. Die Mitarbeit in der kommunalpolitischen Vereinigung ist für mich deshalb spannend, weil ich unmittelbarer mitbekomme, wie sich Entscheidungen des Bundes auf kommunaler Ebene auswirken. Dies war während der sich immer wieder verändernden Regelungen rund um Corona wichtig. Ebenso möchte ich unmittelbarer erfahren, wie praxistauglich beispielsweise Förderprogramme für die kommunale Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung und die Sanierung von Sportstätten sind.“ Matthias Gastel gehört dem Vorstand der GAR seit fast zehn Jahren an. pm