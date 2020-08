Schwerpunkte

Gastel mahnt Bahnhofssanierung an

24.08.2020 05:30

NÜRTINGEN (pm). Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) steht seit Längerem mit der Deutschen Bahn und anderen Beteiligten am Konjunkturprogramm des Bundes für Bahnhöfe in Kontakt. Erst ging es darum, dass der Nürtinger Bahnhof überhaupt ins Förderprogramm aufgenommen wird. Ziel des Programms ist es, schnell umsetzbare Maßnahmen zu finanzieren. Derzeit geht es darum, was getan werden soll.

Die DB Station & Service antwortete Gastel, in Nürtingen solle die Fassade des Empfangsgebäudes gestrichen werden. Der genaue Ausführungszeitraum stehe noch nicht fest. Nach den Sommerferien solle es nähere Informationen geben. Er habe geantwortet, so Gastel, dass der Umfang der Sanierung enttäuschend ist. Dazu habe er argumentiert, dass der Bahnhof Nürtingen ja auch S-Bahnhof werden soll und „durch Stuttgart 21 und den Deutschlandtakt nicht unwesentlich mehr Fahrgäste erwartet“ werden dürfen. Daher sollten weitergehende Sanierungspläne verfolgt werden.

Die ergänzenden Informationen habe die DB laut Gastel „sehr schnell“ geliefert. Demnach plane man „die komplette Modernisierung der Verkehrsstation (Neubau Bahnsteige, Ausstattung und Fahrgastinfo)“. Durch die „neuen“ S-Bahnpläne würde sich die Umsetzung jedoch verzögern. Gastel meint dazu: „Der Verband Region Stuttgart muss schnellstens die Entscheidung treffen, dass Nürtingen S-Bahn-Station wird. Die damit verbundenen Planungen an der Schienen-Infrastruktur und dem Bahnhof sind dann zügig umzusetzen.“