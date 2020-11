Schwerpunkte

Gastel: Immer mehr fahren mit der Bahn

11.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtingen verzeichnet höchsten Zuwachs im Landkreis Esslingen

NÜRTINGEN (red). Im Landkreis Esslingen fahren immer mehr Menschen mit der Bahn – dies berichtet der Nürtinger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Matthias Gastel. Er beruft sich auf Zahlen der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bundestagsabgeordneten der Grünen bezüglich der Reisendenzahlen im Schienenverkehr in Baden-Württemberg. Demnach verzeichneten die 25 Bahnhöfe und Bahnstationen im Landkreis im Jahr 2010 noch 92 000 Reisende. 2019 waren es 138 000, also ein Zuwachs von 50 Prozent.

Besonders stark sei der Zuwachs an Fahrgästen in Nürtingen, so Gastel. Nach den vorliegenden Zahlen der DB Netze stieg hier die Zahl der Bahnreisenden in dem Zehn-Jahres-Zeitraum um 180 Prozent von 3697 auf 10 352. „Sehr erfreulich waren auch die Fahrgastgewinne in Wernau und Kirchheim-Ötlingen von etwa 80 Prozent“, so Gastel. In Wendlingen stieg die Zahl der Bahn-Nutzer in den vergangenen zehn Jahren von 5552 auf 7155, das sind 29 Prozent mehr. Ab Esslingen fuhren im Jahr 2019 rund 27 000 Menschen mit der Bahn (plus 64 Prozent), ab Kirchheim waren es mit 7340 Reisenden knapp 47 Prozent mehr. In Plochingen stiegen vergangenes Jahr rund 18 000 Reisende in einen Zug (plus 40 Prozent zu 2010).