Volleyball-Landesliga: Team I der SG Neckar-Teck gewinnt das vereinsinterne Auftaktduell mit 3:1Beim Auftaktspiel der Volleyball-Landesliga Süd blieben am vergangenen Samstag in Wendlingen zumindest drei Punkte am Neckar. Nach einem 3:1-Sieg der ersten gegen die zweite Mannschaft der SG Volley…

Mehr