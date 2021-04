Schwerpunkte

Galgenbergpark Nürtingen: Kompromiss für Nutzung gefunden

08.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Runder Tisch mit verschiedenen Interessenvertretern – Discgolfer wollen auf Körbe verzichten und akzeptieren Zeitfenster

Im Disput um die Nutzung des Galgenbergparks wurde ein Kompromiss gefunden. Die Discgolfer sind bereit, Körbe abzubauen, akzeptieren spielfreie Zeitfenster für andere Nutzungen und eine Sperrung der Anlage in den Wintermonaten, damit sich der Rasen erholen kann. OB Fridrich schlug für den Herbst eine weitere Gesprächsrunde zur Evaluierung vor.

Discgolf am Galgenbergpark: Beim Gespräch im K3N wurden Lösungsvorschläge vorgestellt, die unterschiedliche Nutzungen im Nürtinger Stadtpark möglich machen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die neue Discgolf-Anlage am Galgenberg erfreut sich großer Beliebtheit. Der starke Besucherandrang – auch eine Folge von Corona – sorgte insbesondere an Wochenenden für Nutzungskonflikte. Anwohner des Stadtparks und die unterschiedlichen Nutzer ließen ihren Frust in Leserbriefen und Facebook-Posts freien Lauf. Um eine Eskalation zu verhindern und das Thema auf die sachliche Ebene zu ziehen, hatte Oberbürgermeister Fridrich die unterschiedlichen Park-Nutzer und Anwohner zum runden Tisch ins K3N eingeladen. Ziel des Gesprächs sei es, „die verschiedenen Interessen bestmöglich unter einen Hut zu bringen“, so der Nürtinger Oberbürgermeister am Dienstag. Zunächst hatten alle Gruppen Gelegenheit, ihre Sichtweise darzulegen und loszuwerden, was sie gut finden und was sie stört.