Für Verbot von Atomwaffen

13.10.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass sich die Hölderlinstadt beim Städteappell der ICAN beteiligt.

NÜRTINGEN. Mit 22 Fürsprechern, drei Enthaltungen und vier Gegenstimmen hat der Nürtinger Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt den Städteappell der ICAN zum Verbot von Atomwaffen unterzeichnen soll. Bei der ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) handelt es sich um ein globales Bündnis von über 500 Organisationen in 103 Ländern, das 2017 für die Bemühungen um einen internationalen Verbotsvertrag gegen Atomwaffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Vertrag wurde am 7. Juli 2017 von 122 Mitgliedsstaaten der UNO beschlossen. Inzwischen ist er von 84 Staaten unterzeichnet und von 47 Staaten ratifiziert worden. Deutschland hat den Vertrag bisher nicht unterzeichnet. Die ICAN ruft weltweit Städte dazu auf, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen. Dem Appell an die Bundesregierung haben sich bisher vier Bundesländer, 104 Städte und fünf Landkreise angeschlossen. Auch die Organisation „Mayors for Peace“, in der Oberbürgermeister Johannes Fridrich Mitglied ist, spricht sich für eine atomwaffenfreie Welt aus.