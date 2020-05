Für Nachhaltigkeit und gegen Klimawandel

13.05.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ausschreibung für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ läuft – Stiftung der Kreissparkasse vergibt 5000 Euro Preisgeld

NÜRTINGEN. Werden in Zeiten von Corona alle guten Vorsätze in Sachen Klimaschutz in den Wind geschossen? Bleiben all die guten Vorsätze in Sachen Nachhaltigkeit auf der Strecke? Nein. Denn mit dem Ehrenamtspreis „Starke Helfer“, den unsere Zeitung wieder zusammen mit der Stiftung der Kreissparkasse ausschreibt, richten wir den Fokus auf Initiativen mit diesen Themen.