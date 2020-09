Schwerpunkte

Für eine nachhaltige und klimaneutrale Stadt

26.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ehrenamtspreis: Die Demo vor einem Jahr war der erste große Meilenstein für die Fridays-for-Future-Gruppe in Nürtingen

Mit einem Klimacamp vor dem Rathaus und einer Demo machte die „Fridays for Future“-Gruppe zuletzt auf sich aufmerksam. Engagiert treten junge und ältere Menschen für eine klimaneutrale, soziale und inklusive Gemeinschaft in Nürtingen ein. Die Gruppe will damit ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Der Tenor: Auch Klimaschutz vor Ort erlaubt keinen Aufschub.

Klimaschutz geht alle an: Gestern hat die Nürtinger Fridays-for-Future-Bewegung mit einer Demo vor dem Nürtinger Rathaus einmal mehr ihren Forderungen nach Klimaneutralität bis 2030 Nachdruck verliehen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Gruppe „Fridays for Future“ hat sich im Sommer vor einem Jahr gegründet, um die erste Demo in Nürtingen zu organisieren, die anlässlich des globalen Klimastreiks stattfand. Die Gruppe setzt sich aus vielen Nürtinger Schülern und Studenten, aber auch langjährigen Aktivisten aus der Umweltbewegung zusammen und fördert das gemeinsame Engagement für den Klimaschutz in Nürtingen und darüber hinaus. Der gemeinsam erarbeitete Forderungskatalog mit Handlungsempfehlungen zielt darauf ab, auch auf kommunaler Ebene mit konkreten Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.