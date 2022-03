Schwerpunkte

Für die Erstsemester der HfWU Nürtingen geht es heute los

21.03.2022 05:30

Die neuen Erstsemester beginnen heute ihr Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt mit der feierlichen Semestereröffnung.

NÜRTINGEN. Rund 500 Erstsemester aus den Bachelor- und Masterstudiengängen starten am heutigen Montag ins Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). In Nürtingen haben sich rund 250 Studierende neu eingeschrieben – die Immatrikulationsverfahren sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Der Beginn des Studiums wird feierlich mit der Semestereröffnung begangen.

Seit 1. März läuft offiziell das Sommersemester, nun beginnt auch die Vorlesungszeit. Der Semesterauftakt für die „Erstis“ in Nürtingen beginnt in der Stadthalle K3N. Hier heißt der Rektor der Hochschule, Professor Andreas Frey, die Studienbeginnenden willkommen. Auch Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich wird die Studierenden persönlich in Nürtingen begrüßen. Nach der Feier führen die Studiengangleiter in die verschiedenen Studiengänge ein.