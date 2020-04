Fünfmal so viel Paracetamol wie sonst

14.04.2020, Von Lutz Selle

Apotheken haben derzeit besonders viel zu tun – Auf Lieferengpässe wird mit großen Lagern und Eigenproduktion reagiert

Apotheken gehören zu den wenigen Fachgeschäften, die auch in Corona-Zeiten geöffnet bleiben dürfen. Die Pandemie hat für einige Veränderungen gesorgt, mit denen Kunden und Angestellte klarkommen müssen. Die Apotheken verzeichnen zudem seit ein paar Wochen eine große Nachfrage – vor allem nach Paracetamol.

Plexiglas-Abschirmungen vor den Kassen und Abstandsmarkierungen sollen in den Apotheken die Sicherheit erhöhen. Foto: Holzwarth

Es ist in diesen Tagen alles andere als einfach, mit einer Apothekerin oder einem Apotheker zu sprechen. In einigen Apotheken ist so viel los, dass keine Zeit für ein Telefongespräch bleibt. Sie hätten derzeit Arbeit „bis zur Unterkante“, haben uns zwei Apotheken-Inhaber auf unsere Anfrage hin wissen lassen und auf ein Gespräch verzichtet.