Fünf Mal die Traumnote 1,0 am MPG

03.08.2020 05:30, Von Corinna Locke — E-Mail verschicken

Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,3 wurden die Abiturienten trotz der Corona-Maßnahmen feierlich verabschiedet

Mit einem Fahrzeug-Korso wurde das Abi 2020 gefeiert. Foto: Locke

NÜRTINGEN. Am Max-Planck-Gymnasium wurde das Bestehen des Abiturs in diesem Jahr anders gefeiert als dies sonst üblich ist. Aufgrund der Hygienevorschriften durch die aktuelle Corona-Lage musste dieses Jahr ein anderes Konzept her. Die beiden Abiturientinnen Johanna Glotzmann und Carla Reichhold stellten in Absprache mit der Schulleitung kurzerhand eine Alternativveranstaltung zum ursprünglich geplanten Abiball auf die Beine: Bereits am Donnerstag, nach Abschluss der mündlichen Abiturprüfungen, ließen sich die Abiturienten von allen Schülern des MPG in einem Autokorso bejubeln und verabschieden. Unter lautem Gehupe und Gejohle tuckerten und düsten die Absolventen in den verschiedensten Fahrzeugen – vom Traktor über diverse Oldtimer bis zum amerikanischen Geländewagen – am MPG vorbei.