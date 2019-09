Füenf am ersten der fünf Kulturabende

16.09.2019, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Zum attraktiven Programm der 29. Saison zählen auch Fatih Çevikkollu sowie Die Feisten und Moving Shadows

Fünf äußerst unterhaltsame Kulturveranstaltungen wird es in der 29. Saison der Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung geben. Der Konzertreigen beginnt am 17. November mit dem Auftritt der bekannten Band „füenf“ in Wendlingen und endet am 18. Januar in Frickenhausen mit dem Schattentheater „Moving Shadows“. Es gibt wieder Einzelkarten und Pakete.