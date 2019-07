Früh mit Kindern Zukunftsthemen besprechen

Kinderhochschule der HfWU legt den Schwerpunkt auf ökologisch-soziale Fragen – Es gibt noch Restkarten

Das grüne Zimmer, hier vor der Nürtinger Stadthalle. Wie die Stadt zum grünen Zimmer werden kann, ist ein Thema der Kinderhochschule. Foto: hfwu

NÜRTINGEN (hfwu). In der kommenden Woche startet die Kinderhochschule in Nürtingen. Die Macher haben ganz bewusst Themen in den Mittelpunkt gerückt, die zu den wichtigsten Zukunftsherausforderungen für die kommende Generation gehören. „Wir haben versucht, die vielleicht wichtigsten Zukunftsherausforderungen in unser Kinderhochschulprogramm zu packen: Ungleichheit und Wohlstand, Insektensterben sowie Klimawandel“, sagt Christian Arndt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen und Leiter des Zentrums für Nachhaltige Entwicklung.

Alle drei Themen gehören zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. „Kinder und Jugendliche beschäftigen Themen wie Armut und Reichtum sehr. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement sie sich diesbezüglich bei den Freitagsdemonstrationen engagieren“, betont Arndt.