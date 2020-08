Schwerpunkte

Frische Farbe

Einige Wochen war das Kunstwerk vor der Nürtinger Kreissparkasse mit einem Gerüst und Planen verhüllt. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet. Die Skulptur hat im Zuge der Neugestaltung der Nürtinger Fußgängerzone eine Auffrischung bekommen. Die Nürtinger Firma Gaiser, Farb- und Raumgestaltung, hatte den Auftrag, das Kunstwerk zu „renovieren“. Firmenchef Hans-Peter Gaiser persönlich war an der Ausführung beteiligt. Die Hajek-Plastik steht seit Mitte der 1990er-Jahre in der Nürtinger Fußgängerzone vor der Kreissparkasse. „Farbwege 66/3“ ist der Titel der Skulptur des verstorbenen Stuttgarter Künstlers Otto Herbert Hajek. Ein kleiner Aufschrei ging 1999 durch die Reihen der Nürtinger Bevölkerung, als die Stadt Nürtingen eine 90-Grad-Drehung der Plastik veranlasste, die 2000 Mark kostete. Dafür rückte eigens ein Autokran in der Fußgängerzone an. Das Kunstwerk wirke durch die Drehung „filigraner“, lautete damals die Argumentation. Jetzt erstrahlt die Skulptur wieder in neuem Glanz. ali/Foto: Holzwarth