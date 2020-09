Schwerpunkte

Friedhofsmauer in Neckarhausen wird saniert

04.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Seit einigen Tagen wird ein rund 20 Meter langes Teilstück der Friedhofsmauer in Neckarhausen saniert, das in den vergangenen Jahren zunehmend in Schieflage geraten war. Während der Großteil der Mauerzüge, die sich auf eine Länge von rund 200 Metern erstrecken, gut erhalten ist und lediglich gereinigt und neu verfugt werden musste, sind die Arbeiten an dem genannten Teilstück umfangreicher. Die Steine des Abschnittes mussten nach einer Bestandsaufnahme komplett abgetragen und Stück für Stück wieder aufgesetzt werden, so die Mitteilung der städtischen Pressestelle. Durch die Aufzeichnung der Lage sitzt jeder Stein wieder an seinem ursprünglichen Platz. Je nach Verlauf der Witterung werden die Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis zum November abgeschlossen sein. Die Kosten der gesamten Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 230 000 Euro. Da ein Teil der Friedhofsmauer denkmalgeschützt ist, beteiligt sich das Regierungspräsidium Stuttgart an den Kosten mit einem Zuschuss von rund 25 000 Euro. nt/Foto: Holzwarth