Friedhofs-Eingang fertig

14.12.2019 05:30

In Reudern schreiten die Arbeiten am Friedhof voran

NT-REUDERN (pm). Die Arbeiten am Eingang des Friedhofs an der Stephanstraße und an den Parkplätzen entlang des Marbachwegs sind beendet. Aufgrund der heißen Temperaturen im Juli musste die Pflanzung der Hecke und von Bäumen seinerzeit zurückgestellt werden.

Nach der Pflanzung der Hecke wurden nun auch der Baum im Eingangsbereich und weitere Gehölze innerhalb gepflanzt. „Bei der Rodung der bis zu drei Metern breiten Hecke war die historische und teilweise noch gut erhaltene Sandsteinmauer freigelegt worden“, so Ortsvorsteher Bernd Schwartz.

Mit der Zielsetzung des Erhalts der historischen Sandsteinmauer wurden vom Büro Tünnemann mehrere Varianten erarbeitet. Die Zaunelemente zwischen den historischen Sandsteinpfeilern wurden montiert, ebenso das Eingangstor sowie die Fahrradständer. Lediglich das kleine Eingangstor vor der Aussegnungshalle musste noch mal zur Überarbeitung ausgebaut werden. Die Betonmauer entlang der Stephanstraße wurde gereinigt und um einen Schriftzug „Friedhof Reudern“ ergänzt. Auf dem kleinen Vorplatz wurde auch eine Bank für die Besucher des Friedhofs aufgestellt.