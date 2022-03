Schwerpunkte

Friedensdemo von Fridays for Future auf dem Nürtinger Schillerplatz

05.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Weltweit sind am Donnerstagabend die Menschen bei Mahnwachen und Friedensdemonstrationen auf die Straßen gegangen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. So auch auf dem Schillerplatz in Nürtingen, wo sich – eingerahmt von blau-gelben Fähnchen – rund 200 Menschen versammelten.

Eingerahmt von blau-gelben Fähnchen versammelten sich am Donnerstag rund 200 Menschen auf dem Schillerplatz. Foto: Holzwarth

Die Aktion „Fridays for Future“ hatte dazu aufgerufen: „Wir sind solidarisch mit der Ukraine, mit den Menschen, deren Heimat zum Schlachtfeld für einen ungleichen Kampf geworden ist. Eines der reichsten Länder der Welt, dessen Herrscher die Menschenrechte seit Jahren nicht respektiert, hat die Ukraine auf brutale Weise angegriffen, was an die schwierigsten Geschichtslektionen aus den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts erinnert“, sagte David Grebe von Fridays for Future.

Auch alle anderen konnten ihren Unmut gegen den Krieg und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bei einem offenen Mikrofon zum Ausdruck bringen. jh