„Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“

18.11.2019 05:30, Von Jürgen Holzwarth — E-Mail verschicken

Am gestrigen Volkstrauertag wurde in Nürtingen und Oberensingen der Opfer der beiden Weltkriege gedacht

Rund 30 Nürtinger Bürger und Stadträte hatten gestern bei trübem Novemberwetter den Weg auf den Alten Friedhof an der Stuttgarter Straße und nach Oberensingen gefunden. Bei den Ehrendenkmalen fand die Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege und des NaziRegimes statt.

NÜRTINGEN. „Rund 55 Millionen Opfern der Kriege und der Nazidiktatur gedenken wir am Volkstrauertag. Dieser Tag ist angesichts der weltweiten Entwicklung wieder nötiger denn je“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich in seiner Ansprache. Seit über 70 Jahren leben wir in Frieden, aber ein paar Flugstunden entfernt, in Syrien, erleben die Menschen dieselben Kriegsszenen wie damals in Deutschland. Fridrich zitierte aus der Biografie seiner Großmutter, die den Krieg in Heilbronn erlebte und ihren Mann im Krieg verlor.