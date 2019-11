Fridays for Future Nürtingen - Streiks und Demos für das Klima

29.11.2019 15:33, — E-Mail verschicken

Über 1500 Kinder und Erwachsene schlossen sich dem Protestmarsch durch Nürtingen am 20. September 2019 an. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN (jog). Die „Fridays for Future“-Bewegung wurde in kurzer Zeit zu einem globalen Protest, an dem sich zahlreiche Kinder und Jugendliche beteiligen, indem sie freitags der Schule fernbleiben und für den Klimaschutz demonstrieren. Auch in Nürtingen existiert eine Fridays-for-Future-Gruppierung, deren Mitglieder die Demos organisieren und auch bereits Forderungen an den Oberbürgermeister übergeben haben. Hier im Übersichtsartikel finden Sie immer die neuesten Infos zu Fridays for Future in Nürtingen.

29. November 2019: Zweite Demo in Nürtingen

Weltweit gingen hetue in 520 Orten Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Auch in Nürtingen beteiligte man sich wieder an der „Fridays for Future“-Aktion. Doch dieses Mal waren deutlich weniger Leute dabei als noch im September. Vom Rathausplatz zog man gemeinsam durch die Innenstadt. Lesen Sie alles zur zweiten Demo in Nürtingen im Artikel "Fridays for Future: Feuchte Klima-Demo in Nürtingen" vom 29. November 2019.

15. November 2019: Protest und Maßnahmenkatalog

Zum internationalen Aktionstag vor dem Klimagipfel am 29. November organisiert die Nürtinger Gruppe von Fridays for Future wieder eine Kundgebung vor dem Rathaus mit anschließendem Demonstrationszug. Zentrale Forderungen für Nürtingen sind unter anderem ein Klimarat, eine klimafreundliche Mobilität und eine autofreie Innenstadt. Lesen Sie mehr zu den Forderungen und den Vorbereitungen für die Demo im Artikel "Fridays for Future Nürtingen: Mit Protest und Maßnahmenkatalog" vom 15. November 2019.

28. September 2019: Fridays for Future Nürtingen macht weiter

Fridays for Future Nürtingen setzte mit einer Mahnwache vor dem Rathaus den Protest fort. Im Anschluss an die Demonstration am Freitag voriger Woche sollen die Politik, Betriebe und Einzelpersonen weiter auf die Herausforderungen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. Mehr zum Protest in Nürtingen lesen Sie im Artikel "Fridays for Future in Nürtingen macht weiter - Klimarat gefordert" vom 28. September 2019.

21. September 2019: Zehn Punkte für Nürtinger Klimaneutralität

Nürtingen ist bunt. Das weiß man seit der großen Demo gegen Rechts vor zwei Jahren. Auch gestern beim weltweiten Klimastreik gingen viele Menschen auf die Straße, um bei der Demo vor dem K3N und beim Protestzug durch die Stadt ihre Forderungen zu artikulieren. Oberbürgermeister Johannes Fridrich nahm den Zehn-Punkte-Katalog für Klimaneutralität entgegen. Alles zur Demo und den Forderungen der Aktivisten an die Stadt lesen Sie im Artikel "Fridays for Future in Nürtingen: Zehn Punkte für Klimaneutralität an OB übergeben" vom 21. September 2019.

20. September 2019: Globaler Klimastreik und Fridays for Future

Auch in Nürtingen folgten viele Menschen dem Aufruf von Fridays for Future zum globalen Klimastreik. Ziel der Bewegung sei es, klare Forderungen an die Stadt stellen und auch, Jung und Alt in der Bewegung zu vereinen, so Fridays for Future Nürtingen im Vorfeld. Unseren Bericht direkt von der Demo lesen Sie im Artikel "Globaler Klimastreik und Fridays for Future" vom 20. September 2019.

18. September 2019: Zeitplan zur Demo

Den geplanten zeitlichen Ablauf der Fridays for Future Demo am 20. September finden Sie im Artikel "Klima-Demo in der Nürtinger Innenstadt" vom 18. September 2019.

13. September 2019: Letzte Vorbereitungen für Demo

„Wir streiken bis ihr handelt“ – so lautet die Ansage der Demonstration am 20. September, die die „Fridays for Future Nürtingen“ organisiert. Gestern machte sich die Gruppe daran, dafür Banner und Plakate zu bemalen. Mehr lesen Sie im Artikel "Fridays for Future Nürtingen" vom 13. September 2019.

16. Juli 2019: Fridays for Future auch in Nürtingen

„Fridays for Future“ ruft zu internationalem Aktionstag am 20. September auf und auch in Nürtingen hat sich eine Gruppe gebildet, um eine Demonstration zu organisieren. Die Aktivisten und auch Erwachsene rufen dazu auf, sie am 20. September zu unterstützen. Alle Interessierten sind zu einem Vortreffen in Nürtingen eingeladen. Alle Infos finden Sie im Artikel "Ein Zukunfts-Freitag auch für Erwachsene" vom 16. Juli 2019.