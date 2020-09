Schwerpunkte

Fridays for Future: Klimacamp vor dem Nürtinger Rathaus

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zeltete eine Gruppe von Klimaaktivisten vor dem Nürtinger Rathaus, um auf den Klimawandel und weitere Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Initiiert wurde die Protestaktion von Fridays for Future Nürtingen, das erneut auf ihre zehn Forderungen zur Klimaneutralität aufmerksam machen will. Zwischen den Zelten wurde gemeinsam musiziert, gemalt und diskutiert. Das Motto der Veranstaltung lautete „Träumt mit uns von einer klimaneutralen Welt“. Das Klimacamp wurde morgens vom nahe gelegenen Unverpackt-Laden mit Frühstück unterstützt. Zum Diskurs erschienen interessierte und engagierte Bürger sowie Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Die Gruppe trifft sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Innenhof der Seegrasspinnerei, um sich auf Aktionen wie den Globalen Klimastreik am Freitag, 25. September, vorzubereiten. Zu diesem Anlass wird es auch in Nürtingen um 11.55 Uhr (sprich: fünf vor zwölf) vor dem Rathaus Musik und Redebeiträge mit einem anschließenden Protestmarsch durch die Stadt geben. pm/Foto: Holzwarth