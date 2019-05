Freikarten fürs Kessel-Festival

NZ-Aktion: Wir verlosen Tickets für das Event auf dem Wasen

Am 1. und 2. Juni ist es so weit. Ab dann findet jährlich das neue, nachhaltige Musik-, Sport- und Kulturfestival auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar statt. Unter unseren Lesern verlosen wir dreimal zwei Kombitickets für das Kesselfestival. Einfach das Glückstelefon anrufen und Name und Adresse hinterlassen.

(ali) Abseits der Stuttgarter Hochkultur schaffen die Veranstalter und Partner des Kessel-Festivals – SWR3 und DASDING sind Medienpartner des Festivals – eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Internationale Topstars der Musikszene sind auf der Hauptbühne zu sehen und hören, junge Musiker auf der Nachwuchsbühne.

Stargast am Samstag ist Rapstar Samy Deluxe. Außerdem treten Granada Maximo Park und Antiheld auf. Weitere prominente Gäste am Sonntag sind Max Giesinger, Left Boy, Namika, Megaloh und Wanda. Neben toller Musik gibt es an beiden Tagen Sport- und Funsport–Bereiche zum Mitmachen und Zuschauen.

Nachhaltigkeit zum Anfassen ist im integrierten Übermorgen Markt mit über 250 Ausstellern aus den Bereichen New Mobility, Fair Fashion und Urban Living angesagt. Es kann ohne schlechtes Gewissen geshoppt werden. Darüber hinaus gibt es ein interaktives Kinder- und Familienprogramm. Alles zusammen macht das Kesselfestival zu etwas Besonderem für Besucher jeglichen Alters.