Freie Plätze im Nürtinger Ferienlager Panti

10.07.2020

Alternativprogramm im katholischen Ferienlager

Egal ob spielen, basteln oder kleine Ausflüge machen – im Panti ist alles möglich. Foto: SJR

NÜRTINGEN (pm/skr). Das Panti findet auch in diesem Jahr in den ersten vier Sommerferienwochen statt, allerdings in geänderter Form. Kinder können für eine Woche (Montag bis Freitag) angemeldet werden. In der zweiten Woche (10. bis 14. August), in der dritten Woche (17. bis 21. August) und in der vierten Woche (24. bis 28. August ) sind noch Plätze frei.