Insgesamt rund 50 Musikerinnen und Musiker spielen am morgigen Sonntag in der Stadthalle K3N für Menschen in der Ukraine.

NÜRTINGEN. Mit einem groß angelegten Benefizkonzert am morgigen Sonntag in der Stadthalle K3N unterstützt der Gitarrenkreis Nürtingen zum einen…

Weiterlesen