Fotowettbewerb auf der Zielgeraden

12.09.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Blende 2019: Noch diese Woche können Fotos zu unserem großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb eingereicht werden

Bei der „Blende 2019“ geht es in die Zielgerade: Noch bis zum Wochenende können Hobbyfotografen an unserem großen Zeitungsleser-Fotowettbewerb teilnehmen.

Ob diese Londonder Möwe vor dem Brexit aufs Festland will? Sie ist jedenfalls „In Bewegung“. Foto: Jüptner

Thema ist in diesem Jahr „In Bewegung“ – gefragt ist also alles, was Bewegung und Dynamik im perfekten Bild festhält. In den Ferien und im Urlaub haben sich den Hobbyfotografen unter unseren Lesern bestimmt zahlreiche Motive geboten, die sich für das diesjährige Motto der „Blende 2019“ eignen.