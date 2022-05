Schwerpunkte

Forum Türk bezieht neue Räume in Nürtingen

07.05.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nach dem Umzug von der Sigmaringer Straße an den Neckar findet am 15. Mai die erste Ausstellung mit Bildern von Jürgen Holzwarth in den kleinen, aber feinen Galerieräumen in der Villa Melchior statt.

Dieter Rommel und Jürgen Holzwarth (vorne) hängen die Bilder für die erste Ausstellung in der Galerie Forum Türk auf. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Grund zum Feiern gibt es beim Forum Türk. Am Sonntag, 15. Mai, weiht der Verein mit einer Ausstellung von NZ-Fotograf Jürgen Holzwarth die neuen Galerie-Räume in der Villa Melchior in der Neckarstraße ein. Dieter Rommel und weitere Vorstands- und Beiratsmitglieder haben in den zurückliegenden Wochen kräftig Hand angelegt, um in Kooperation mit der Gebäudewirtschaft der Stadt Nürtingen die kleinen, aber feinen Räume für Ausstellungen und andere Veranstaltungen herzurichten.